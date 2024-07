LIVE Sonego-Poljicak 6-2 6-7 7-6 ATP Umag 2024 in DIRETTA | match da incubo vinto su una gamba dopo aver sprecato di tutto Non ci siamo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE 00:42 Non vi forniamo i numeri, poiché purtroppo l’ATP non fornisce il numero di palle corte giocate., 20enne croato, ha usato quest’arma per destabilizzare. Lo ha lavorato BENISSIMO mentalmente, addirittura forzandolo ai crampi di tensione, più che di fatica per gli scatti in avanti. Onore al croato che, se perderà peso, per la facilità di gioco che ha dimostrato potrà davvero arrivare lontano. Per ora, si accontenta di“quasi”un mach contro un ex-numero 21 del mondo. 00:40parlato degli ultimi due punti, giocati appunto su unadacomplici i crampi sopraggiunti in zona “alta-coscia” sinistra, dobbiamo però soffermarci su una partita chenon si meritava assolutamente di vincere nel set decisivo.