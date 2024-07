L' eterna emergenza carceri I numeri dei primi sei mesi del 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Non ha ormai davvero più senso definirle quella delleitaliane come un'. Perché tale dovrebbe essere qualcosa che emerge, appunto, dell'orizzonte piatto della normalità, una circostanza imprevista. Ma non sono una novità né l'affollamento dei penitenziari (ora persino nei minorili), la scarsità di personale e le condizioni fatiscenti di molti edifici, rese ancora peggiori dal il caldo insopportabile che in estate attanaglia gli istituti da nord a sud della penisola. In questiseidelsono aumentati in maniera estremamente preoccupante anche i suicidi (58 dall’inizio dell’anno, nove solo a luglio) e le proteste che avvengono ormai quasi quotidianamente, mentre manca il 16 per cento delle unità di polizia penitenziaria previste in pianta organica.