Latina e contrasto al caporalato | si riparte dai progetti Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore al Welfare Michele Nasso, questa mattina, hanno preso parte ad un incontro organizzato dal Prefetto diVittoria Ciaramella, alla presenza del dottor Maurizio Falco, commissario straordinario del Governo in materia di superamento degli insediamenti abusivi e contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. All’ordine del giorno ida realizzare con i fondi delfinalizzato aldel fenomeno dele schiavitù Al tavolo hanno preso parte anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e per conto del Comune anche la dirigente dei Servizi Sociali Emanuela Pacifico e la dirigente del Patrimonio Alessandra Pacifico.