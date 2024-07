La strada in salita di Harris contro le fake news di Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo l’endorsement di Joe Biden, la più importante dichiarazione a sostegno di Kamalaè quella arrivata con un video postato su Twitter alle 17:29 di ieri pomeriggio da Gretchen “Fight like hell” Whitmer, la governatrice del Michigan, secondo molti analisti politici la più formidabile tra i potenziali candidati democraticiDonald. Whitmer non solo sostiene, ma sarà anche la co-presidente del suo comitato elettorale. Subito dopo è arrivata anche la dichiarazione di Nancy Pelosi, per sancire la chiusura della gara per la successione a Joe Biden, seguiranno quelle di Chuck Schumer, di Hakeem Jeffreys e di Barack Obama, ovvero le menti dietro la campagna di pressioni pubbliche e private per costringere il presidente in carica a rinunciare alla ricandidatura.