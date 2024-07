La prevedibile opinione dell’avvocato di Bossetti sulla serie Netflix su Yara Gambirasio | È aderente ai fatti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Come alcuni commentatori si aspettavano, la docusull’omicidio diè nell’di Massimo– condannato all’ergastolo in via definitiva per il delitto – una “ricostruzione moltoai, oggettiva, né colpevolista, né pro-difesa”. Nella, secondo diversi critici, viene dato molto più spazio alla testimonianza die agli elementi scagionanti rispetto alle prove giudiziarie che hanno portato alla sentenza di condanna. Omicidioa 10 anni dall’arresto non si arrende: “Sono innocente” Claudio Salvagni, il legale che ha difeso, ha detto di aver “letto molte critiche sul fatto che lasarebbe innocentista ma non le condivido. La prevalenza di un fronte colpevolista sul casoera il frutto di una informazione ‘drogata’.