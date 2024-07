La fontana di Call me by your name presa d’assalto dai turisti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Il cineturismo è uno dei più famosi al mondo. E nel nord Italia, dopo sei anni, ancora arrivano orde diper ricercare i luoghi dime by(Luca Guadagnino, 2018). Che ricercano i luoghi dove sono state girate le scene tra i due protagonisti, Elio e Oliver (Timothée Chalamet e Armie Hammer). In particolare, è stata forte la lamentela dei residenti per l’assalto al fontanile “Le Quarantine” per vedere con i propri occhi (e in alcuni casi riprodurre con la propria attrezzatura) una delle più iconiche scene del film. I luoghi di “me by” presiLe visite a questi luoghi sono frequenti tutto l’anno, ma si sono particolarmente intensificate nei giorni scorsi. Il picco importante l’hanno raggiunto qualche settimana fa. Il flussoco però ha messo in difficoltà soprattutto i residenti.