Kamala Harris inizia con Freedom di Beyoncè la sua campagna alla presidenziali Usa

(Di martedì 23 luglio 2024)è apparsa in pubblico per la prima volta a Wilmington nel Delaware, in vista della corsa alle2024 preceduta dal branodisi presenta sul palco con un brano diL’artista difficilmente ha concesso l’uso di una proprio canzone per scopi elettorali negli anni: in questo specifico caso lo staff della Knowles ha dato il via in pochissime ore all’utilizzo della traccia tratta da Lemonade album del 2016 e che recita “/ Where are you? / ‘Cause I need, too / I break chains all by myself / Won’t let myrot in hell/ I’ma keep running / ‘Cause a winner don’t quit on themselves.”non si è ancora espressa a supporto della nuova candidata dei democratici a seguito dell’abbandono di Joe Biden.