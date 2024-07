In memoria di Ustica Le ’Esistenze’ di Sieni | Bologna città potente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) È uno degli artisti che più frequentemente è salito sul palco davanti al Museo della. Perché "la danza – spiega Virgilio– ha a che fare con il mettersi in ascolto dello spazio e dell’ambiente che la circonda, assorbendone le tensioni. È così che il corpo si sensibilizza". Funel 2012 a elaborare nel parco della Zucca Di fronte agli occhi degli altri nel corso del quale venivano coinvolti alcuni familiari della vittime. Quella ‘danza in’ si trasformò nel 2018 in una nuova partitura coreografica che vedeva la presenza di ragazze e ragazzi. Adesso, ancora su invito di Daria Bonfietti, il coreografo torna domani alle 21,15 con l’anteprima di una nuova creazione intitolata Esistenze che vede in scena accanto a lui Fabrizio Cammarata (chitarra e voce).