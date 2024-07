Imputati i giornalisti Andrea Montanari Piero Damosso Giuseppe Carboni Costanza Crescimbeni Filippo Gaudenzi Marco Betelli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 luglio 2024) «Isolata e minacciata». Dania Mondini non usa giri di parole per definire la sua situazione all’interno della Rai. Conduttrice del Tg1, ex volto di punta della rete ammiraglia, la giornalista ha denunciato le pressioni subite per rinunciare alla conduzione dell’edizione mattutina del telegiornale. Il Corriere della Sera riporta alcuni passaggi dell’interrogatorio raccontando i fatti di ciò che è avvenuto in azienda tra maggio del 2018 e novembre del 2019.