Imprese agroalimentari l’indagine di Nomisma | la transizione ecologica ed energetica è possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Verona, 22 Luglio 2024 – Le sfide dellaeda cui le nostresono chiamate non possono prescindere dallo sviluppo dell’innovazione, in particolare digitale anche in un contesto in cui agricoltura e industria alimentare valgono 77 miliardi di euro di valore aggiunto e un export che nel 2023 ha superato i 64 miliardi di euro (comprensivo dei prodotti a base di tabacco). L’approfondimento diSi tratta di sfide che richiedono un continuo aggiornamento delle competenze e delle professionalità in grado di gestire il percorso di