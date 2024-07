Il drammatico annuncio del chitarrista dei Guns ‘N Roses | Mia figlia è morta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Una terribile notizia ha sconvolto Slash. IldeiN’ha annunciato la morte di Lucy-Bleu Knight. Si tratta dellaacquisita 25enne della sua attuale compagna Meegan Hodgest. Ancora non sono chiare le reali cause della sua scomparsa. Per questo motivo l’artista ha voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo Instagram.Leggi anche: Beverly Hills 90210, Jennie Garth “Kelly” saluta Shannen Doherty “Brenda” per sempre: “Tra noi amicizia vera” Il post su Instagram di Slash “Lucy-Bleu era un’artista di talento, una sognatrice appassionata e un’anima affascinante, amabile e dolce. – scrive commosso Slash – La famiglia chiede il rispetto della privacy, e chiede che la speculazione sui social media sia ridotta al minimo mentre soffre ed elabora questa perdita devastante”.