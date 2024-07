I milioni te li sei meritati tutti Benedetta Rossi la vera cifra choc che ha incassato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo anni e anni di vincente lavoro,ha preso una importantissima decisione che da ora in poi le cambierà per sempre la vita. Il mitico format Fatto in casa da, ormai diventato un vero e proprio impero, è stato venduto in parte a Mondadori per unadavvero incredibile.. L’amatissima e straseguita creator diede vita a Fatto in casa dainsieme all’altrettanto famoso marito Marco Gentili nell’ormai lontano 2009. Tutto cominciò quasi per gioco, un azzardo, e come quasi tutte le grandi cose, da un canale Youtube che ancora è una garanzia pered il pubblico. La grande notizia è venuta a galla attraverso una nota firmata Mondadori, che ha reso pubblico l’affare e con tanto di percentuali estellare.