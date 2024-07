Gastroprotettori prima di bere vi amo funziona! Dall’ex ginnasta Carlotta Ferlito un consiglio controverso prima di ubriacarsi L’esperto | Una stupidaggine enorme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Come se non bastassero le fake news sanitarie, i complottisti, i no vax e i cosiddetti influencer che danno consigli dimagranti senza uno straccio di legittimità e preparazione, ora abbiamo una nuova moda medica che corre sulle storie dei social: l’utilizzo didell’assunzione di alcol. In particolare la exazzurrasul suo profilo Instagram ha scritto: “Ieri ho provato a prendere un gastroprotettoredi, vi amo. Oggi detox”. La foto dell’ex ginnastica, poi scomparsa dalle sue storie di Instagram, ha fatto rapidamente il giro dei social. Sul punto il prof. Nicola Caporaso già ordinario di Gastroenterologia dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” è molto diretto: “E’ una, una”.