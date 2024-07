Fmi | a Italia serve aggiustamento fiscale forte e tempestivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - "Nonostante la ripresa" registrata dall'economiana "i deficit dei conti pubblici sono molto più ampi rispetto a quelli pre-COVID e, con l'aumento delle pressioni latenti sulla spesa, il debito pubblico e il fabbisogno finanziario rimangono molto elevati". Lo segnala il Fondo Monetario nel rapporto periodico Articolo 4 sull'spiegando che si ritiene "urgente undecisivo e". L'attuale ciclo economico "favorevole" dell'economiana, si aggiunge, è "un'opportunità per realizzare un avanzo primario pari al 3% del PIL, revocando le misure volte ad attutire gli shock del passato, riducendo le tasse e la spesa pubblica inefficiente", utilizzando le performance fiscali in eccesso per abbattere il debito.