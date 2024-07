Crisi occupazionale all’Ares 118 | decine di addetti rischiano il posto di lavoro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Le prospettive occupazionali per autisti e barellieri delle imprese che gestiscono il pronto intervento sanitario stanno diventando sempre più critiche. Con l’azienda regionale Ares 118 pronta a riprendere il controllo diretto della gestione delle ambulanze, molti conducenti e soccorritori potrebbero perdere il loro. Esperienza non riconosciuta Molti autisti, nonostante abbiano un’esperienza decennale, non hanno i cinque anni di anzianità previsti dal bando per l’assunzione degli autisti da parte del servizio sanitario regionale. Questo perché nel corso del tempo hanno cambiato mansione. Gli attuali impiegati che svolgono la funzione di soccorritori non qualificati, come i barellieri, sono particolarmente a rischio.