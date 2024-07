Ciclismo donne esordienti Nicole Bracco Una volata vincente in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Che potenza! Vince per distacco ladi Vergaio di Prato, in Toscana, terza e penultima prova dellaper la categoriadi primo anno. Gran bel numero quello della giovanissima portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno che brucia tutte le avversarie al Memorial Anna e Antonio Fabianelli. Grazie al successo la formazione brianzola consolida il primato inin attesa della quarta e ultima manche che si svolgerà a ottobre nella Bergamasca. Per quanto riguarda lasi tratta della quinta affermazione stagionale. La gara del secondo anno ha visto invece il successo della varesina Elisa Paiusco Sansotterra (Ju Green Gorla Minore) davanti a Nina Marinini (Biesse Carrera) e Isabel Di Sciuva del GS Cicli Fiorin. Piazzate le altre brianzole Elisabetta Ricciardi (quinta) e Giulia Lombardi nona.