Chi è Benedetta Rossi la regina della cucina fatta in casa che ha stregato Mondadori

(Di martedì 23 luglio 2024) Se amatere è impossibile che negli ultimi anni non vi siate imbattute e imbattuti nelle ricette di. La food blogger marchigiana, creatrice del brand Fatto inda, è ovunque. In TV, su YouTube, dove inizia a lavorare nel 2011, sui social. Con numeri da capogiro: 4,9 milioni di follower su Instagram, 8,1 su Facebook. E quasi 900 milioni di visualizzazioni sul tubo. A questo aggiungiamo trasmissioni televisive, svariati libri alle spalle, linee di pentole ed elettrodomestici firmate. Insomma, il suo è un vero impero. Che nelle ultime ore è stato venduto (in parte) a. Il 51%società, che gestisce i diritti di proprietà intellettuale e di immagine del brand (la Waimera srl), passa a. Costo dell’affare: 6,9 milioni di euro.