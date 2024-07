Castiglioni film festival primo appuntamento con Michele Moscatelli e la proiezione de La passion de l’instant

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Parte mercoledì 24 luglio la Xª Edizione del. Ad inaugurarla è, regista che per ben due opere ha scelto il borgo aretino come set dei suoi. Sarà proprio Lade, ilprodotto dallo stessoinsieme ad Antonella di Nardo, ad essere proiettato dopo l’incontro con il giovane artista. Sul palco, insieme a lui, interverranno la produttrice e i coproduttori Paolo Novembri, Jacky Drouard e Alessandro Perrella. Da ormai dieci anni Ilaccende i riflettori sul cinema e anche usi giovani talenti. Per questo, sempre durante la serata inaugurale, verrà proiettato il corto La vita è adesso - costruire una cultura della relazione. Il corto è a cura dell'istituzione Culturale Educativa Castiglione e Istituto d'Istruzione Superiore G. Da Castiglione.