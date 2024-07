Calciomercato Milan Corsport | caos Fofana! Ci sono…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 23 luglio 2024), secondo il Corriere dello Sport la trattativa pernon è in fase di chiusura e ci sono due top club sul francese La trattativa che porta a Youssoufnon si è sbloccata del tutto e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono inseriti due nuovi club nella corsa al mediano francese di proprietà del Monaco. Si tratta del Manchester United e dell’Atletico Madrid. Due squadre che, per via del, in questa stagione, sono molto legati. Con la società inglese, infatti, i rossoneri si sono contesi l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, finendo poi per abbandonare la trattativa. Ai colchoneros, invece, ilha “strappato” Alvaro Morata in un modo che non è piaciuti agli spagnoli. Adesso, le tre squadre sono di nuovo protagoniste di un intreccio di mercato.