Braccialetto elettronico alla donna stalker | ex fidanzato bombardato di telefonate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Calusco D’Adda (Bergamo), 23 luglio 2024 – Accade anche se non spesso:per una presuntadi 35 anni che sarebbe “rea” di aver reso impossibile la vita all’exbombardandolo di. I carabinieri di Calusco D'Adda, in provincia di Bergamo, hanno eseguito il provvedimento, applicando il, emesso dal tribunale, nei confronti della trentacinquenne anni, accusata di atti persecutori soprattutto telefonici nei confronti dell'ex. Milano, perseguita studente del Politecnico: arrestata due volte in 17 giorni Il dispositivo, che consente il monitoraggio a distanza degli spostamenti e l'eventuale vicinanzapersona offesa, è stato applicato per rafforzare la protezione della vittima.