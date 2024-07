Apple TV+ genera meno spettatori in un mese di Netflix in un giorno | tagli in arrivo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) Le visualizzazioni che il servizio streaming diraggiunge in unsono le stesse chefa in unLo scorso trimestreha aumentato il proprio vantaggio sui servizi di streaming concorrenti, aggiungendo altri otto milioni di utenti e ampliando le previsioni di vendita e i margini di profitto. L'azienda conta ora 277,7 milioni di abbonati e raggiunge più di 600 milioni di persone in tutto il mondo. Gli utili trimestrali sono aumentati del 44% rispetto al 2023 e sono più che settuplicati rispetto al 2019. Indipendentemente dal fatto che si creda ocheabbia "vinto" la guerra dello streaming, l'azienda si sente abbastanza sicura della sua posizione da limitare le spese. La dirigenza sta cercando