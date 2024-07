Altro che rinascita in Italia crollano le case

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Roberto Abbruzzo, 28 anni, macellaio della zona, sposato e padre di una bimba piccola, e Margherita Della Ragione, di 35 anni sono le vittime del crollo del ballatoio della Vela celeste di Scampia. In gravi condizioni c’è una ragazza di 25 anni. Altri feriti non sono in pericolo di vita. I bimbi feriti con traumi ricoverati sono 7 ed hanno un’età compresa tra gli 8 ed i 2 anni. I bambini hanno fratture multiple, contusioni e diverse lesioni d’organo. Due sono in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio. Sulla Vela celeste c’era un cantiere che avrebbe dovuto rafforzare le paratie del piano terreno e i varchi di accesso. Troppo tardi. Gli 800 abitanti attendono da tempo le nuoveche gli sono state promesse dopo la decisione di abbattere le Vele. Troppo tardi. La tragedia è stata più veloce del progetto Re-Start Scampia.