Agente di polizia travolto dalla betoniera | Mai un’aria da sceriffo Paolo era un cittadino in uniforme

(Di martedì 23 luglio 2024) Albano Sant’Alessandro. “È come se avessi perso un figlio”. Fabio Masserini, 61 anni, comandante dellaLocale dell’Unione Comunale dei Colli, fatica a trattenere la commozione nel ricordareAgustoni, l’che lunedì pomeriggio (22 luglio) ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in via Per Grumello a Bergamo. “Loro (gli agenti, ndr) mi danno affettuosamente del nonno – racconta Masserini, mettendo per un attimo da parte il linguaggio formale che spesso è costretto a parlare chi indossa l’-. Per me, invece, sono tutti come dei figli.lo avevo visto stamattina (ieri per chi legge, ndr). Aveva appena finito il turno alle 13 ed era sorridente. Ecco, cercherò di ricordarlo così. Con quel sorriso stampato in volto”.