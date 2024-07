Accordo tra Provincia e Gnl Italia Azzerate le emissioni di metano dal rigassificatore di Panigaglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Lo stabilimento Gnldinon scaricherà più ileccedente in atmosfera, con l’installazione di un macchinario in grado di recuperare il gas eccedente generato per evaporazione del gnl. È quanto prevede l’tra lo stabilimento del gruppo Snam e lastipulato nell’ambito di un più ampio percorso autorizzativo – in fase di definizione – per il miglioramento del sito di. Grazie all’installazione di nuovo impianto si arriverà all’eliminazione degli scarichi diin esubero dal. "Un risultato che ci eravamo prefissati e che oggi è stato formalmente raggiunto, il tutto con la chiusura del verbale relativo ad una sessione di una conferenza dei servizi che sta seguendo i processi autorizzativi sulla riqualificazione del– spiega il presidente della, Pierluigi Peracchini –.