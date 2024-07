Tuffi calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per realizzare un sogno. La Nazionale italiana disi presenta in vista delledicon la voglia di stupire. Nella sua storia, la selezione del Bel Paese ha ottenuto nel percorso a Cinque Cerchi 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Non sarà semplice aggiornare il computo dei podi, ma i ragazzi allenati dal Direttore Tecnico, Oscar Bertone, ci proveranno. Da 27 luglio al 10 agosto i nostri portacolori saranno impegnati nelle gare del programma a Cinque Cerchi. Fari puntati su Chiara Pellacani, che cercherà di trascinare la squadra nostrana sia nella prova individuale dal trampolino tre metri, che nel sincro insieme a Elena Bertocchi. La romana è senza dubbio l’atleta più qualificata dell’intero gruppo tricolore, senza però sottovalutare le ambizioni nel sincro maschile dai tre metri di Lorenzo Marsaglia e di Giovanni Tocci, in grado di stupire.