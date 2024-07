Traffico Roma del 22-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità luglio sono in programma lavori di scavo con riduzione di carreggiata e rallentamenti alsulla metro a è chiusa da oggi da stazione Ottaviano per lavori di manutenzione straordinaria alla fermata resterà chiusa fino al 9 settembre in alternativa si può utilizzare la stazione Lepanto sull’autostrada aeroporto di Fiumicino Sono in corso lavori di manutenzione dallo svincolo via Isacco Newton in direzione incrocio via Laurentina proseguono i lavori di riqualificazione sulla tangenziale est è ancora chiusa fino al 26 luglio la rampa di via Prenestina in entrata sulla tangenziale lavori notturni su Viale Trastevere stasera dalle 21 alle 6 transito da Piazza Ippolito Nievo a Largo Bernardino da Feltre in direzione di Ponte Garibaldi In collaborazione con Luce Verde infomobilità