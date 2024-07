Traffico Roma del 22-07-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovatisulle consolari su via Cassia rallentamenti e code tra la Storta via di Grottarossa su via Flaminia via Salaria coi rispettivamente tra il greco corso Francia da via di Villa Spada verso la tangenzialee code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Cassia bis e Salaria poi da Nomentana Tiburtina e dalla Casilina al bivio per laFiumicino in esterna rallentamenti e code tra le BivioFiumicino e Casilina della Magliana abbiamo cuore da via del Cappellaccio a via Laurentina altre cose sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est in tangenzialein coda a via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni file a tratti tra Tiburtina e viale Castrense sulla stessa resta chiusa fino al 26 luglio la rampa in entrata di via Prenestina però ...