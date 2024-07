Torino | Avs ' da governo ancora no risposte a interrogazione Piccolotti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Ilnon harisposto all'dell'Alleanza Verdi Sinistra, presentata il 1 luglio scorso da Elisabettaproprio per chiedere alMeloni quali interventi di contrasto intenda assumere di fronte all'intensificarsi di episodi violenza ed intimidazione da parte di organizzazioni neofasciste, anche al fine di prevenirne di ulteriori. E per sapere dalquali urgenti iniziative intendeva assumere, anche alla luce delle mozioni votate nel corso della XVIII legislatura, per dare seguito alle disposizioni costituzionali e di legge vigenti, al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, procedendo allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e violente attive nel Paese". Si legge in una nota di Avs.