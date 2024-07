Stadio Milan a San Donato al via la valutazione dell’impatto ambientale | in cosa consiste

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 luglio 2024), nuovi passi in avanti sul frontea San: al via l’iter per la. Il punto Nonostante le tante difficoltà che ci sono lungo il percorso, ilnon ha alcuna intenzione di fermarsi e la strada che porta alla realizzazione del nuovodela Sansembra aver imboccato la via giusta. Dopo i passi in avanti delle scorse settimane, quando era stato approvato l’Accordo di programma da parte della Regione Lombardia, si stanno definendo i passaggi per lastrategica. Un passo molto importante e un tema di un certo spessore, visto anche che nei negli scorsi giorni, 70 docenti universitari avevano presentato una petizione contro la realizzazione del nuovo impianto, a causa delle elevate emissioni derivanti dalla costruzione di nuove infrastrutture su terreni non urbanizzati.