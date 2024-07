Sofidel acquisisce in Usa divisione tissue di Clearwater paper corp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) –, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare per il marchio Regina in Italia e in Europa, ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione delladioration (Clw). CLW– informa una nota – è un attore primario nel mercato nordamericano del, che è un mercato in crescita. La società fornisce prodotti di alta qualità ai principali retailer attivi attraverso vari canali: supermercati, ipermercati e discount. Con ricavi superiori a un miliardo di dollari, una capacità annua di 340 mila tonnellate e oltre 1.600 dipendenti, CLWopera tramite una rete integrata di quattro stabilimenti produttivi negli Stati Uniti: a Shelby, in North Carolina, Lewiston, in Idaho, Las Vegas, in Nevada ed Elwood, in Illinois.