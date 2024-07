Sinner confessione improvvisa | fan in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024) Jannike Anna Kalinskaya, occhi a cuoricino dopo la rivelazione del tutto inaspettata: parole al miele, tifosi commossi. Si sono messi in tiro per concedersi una romantica serata a lume di candela. Hanno giocato a palla in acqua, preso il sole, sonnecchiato un po’. Hanno fatto, insomma, tutto quello che una coppia di innamorati qualunque farebbe in vacanza. Si sono goduti la loro età, finalmente, Jannike Anna Kalinskaya, al primo viaggio in due da quando hanno iniziato a frequentarsi. Janniksta con Anna Kalinskaya da un paio di mesi circa (LaPresse) – Ilveggente.itLa fuga in Sardegna è già alle spalle, con le Olimpiadi ormai all’orizzonte, ma il ricordo dei dolci momenti trascorsi insieme sarà carburante prezioso per entrambi in previsione dei prossimi appuntamenti. Nella speranza che tanto lei quanto lui possano dimenticare l’amarezza di Wimbledon.