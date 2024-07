Si tuffa in mare per un bagno notturno ma non riemerge più La tragica scomparsa di Linda

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Festa del Redentore, al lido di Venezia, è stata funestata da una tragedia, la morte di una ragazza appena 21enne,Zennaro, originaria di Favaro Veneto. A quanto pare la giovane si èta inper unma, come raccontato dal suo fidanzato, non è più riemersa. La tragedia inSecondo la ricostruzione la tragedia si sarebbe verificata ieri notte verso l’una, di fronte al faro Rocchetta al Lido. Marco Agostini, comandante della polizia locale di Venezia, ha precisato che la tragedia non ha niente a che fare con la Festa del Redentore. Il fidanzato, un 28enne di Mestre, ha dato immediatamente l’allarme e i soccorritori hanno trovato poco dopo il corpo della ragazza una mezz’ora circa dopo la tragedia.