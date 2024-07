Si fermano in un ristorante per il pranzo poi la tragedia davanti alla fidanzata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Un uomo di 51 anni è entrato con la compagna in un locale verso l'ora die si è avvicinato al banco per chiedere un tavolo per due. Poco dopo ha avuto un malore e si è accasciato al suolo: purtroppo, nonostante l'intervento dei sanitari sul posto, l'uomo è morto. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la morte dell'uomo. Dalle informazioni emerse in queste ore il 51enne si chiamava Fausto Crestan ed era appena entrato al Ruben Stube Fest di Contrada Rossi a Conco, frazione del comune italiano di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, sull'Altopiano dei Sette Comuni.