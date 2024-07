Ricerca le previsioni meteo con l’IA battono quelle tradizionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alcuni modelli per ledel tempo sono stati surclassati da un modello predittivo basato sul machine learning. I risultati sono stati riportati su “Nature” datori guidati da Google Research. Il modello, denominato NeuralGcm, supera alcuni modelli esistenti di previsionerologica e climatica e ha il potenziale per realizzare grandi risparmi in termini di potenza di calcolo rispetto ai modelli convenzionali. I modelli di circolazione generale (Gcm), che rappresentano i processi fisici dell’atmosfera, dell’oceano e della terra, costituiscono la base per lerologiche e climatiche. Ridurre l’incertezza sullea lungo termine e sulla stima degli eventirologici estremi e’ fondamentale per aiutare a comprendere la mitigazione e l’adattamento climatico.