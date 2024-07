Quelli senza cuffie sui treni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ho 32 anni e ho avuto l’incresciosa fortuna di trascorrerne 14 da pendolare sui. E come se non bastassero tutte le calamità che la provvidenza infligge quotidianamente a quelle legioni di sventurati che percorrono le ferrovie italiane – tra cui ritardi, cancellazioni, scioperi, vagoni sovraffollati, capitreno inflessibili e sistemi di climatizzazione conformi all’inferno dantesco – il nuovo millennio ne ha partorito un’altra: i viaggiatorio auricolari, ma desiderosi di parlare in vivavoce, videochiamare, ascoltare musica o scrollare qualche migliaio di dimenticabili video sui social media. Tutto ad alto, altissimo volume. Stanno lì con lo smartphone in mano. Felici di condividere fatti privatissimi con decine di sconosciuti o sottoporre all’altrui giudizio i loro deprecabili gusti musicali.