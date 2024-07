Quadraro – Furto in una scuola | Arrestato 46enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) É stato convalidato, questa mattina, presso le aule di piazzale Clodio, l’arresto di uomo di 46 anni, romano, sorpreso ieri pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta al 112, in unadai Carabinieri della stazione Roma. Per lui, in attesa del giudizio, il giudice del Tribunale di Roma ha disposto l’obbligo di presentazione in caserma. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’istituto comprensivo “Damiano Chiesa” di via del, dove era riuscito ad accedere dopo aver forzato una porta ed aver messo fuori uso una telecamera della videosorveglianza. I Carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di asportare materiale informatico da alcune sale utilizzate per lo svolgimento di corsi informatici.