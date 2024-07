Perugia Umbria Jazz | si pensa al 2025 sperando in nuovi spazi culturali in città

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se il sogno è iniziato nel 1973, nel 2023 un’edizione sorprendente e magica festeggiava i 50 anni del festival più bello del mondo, oggi, nell’edizione 2024, comunicano gli organizzatori, il festival ha raggiunto record assoluti: oltre 42.000 biglietti venduti con un incasso lordo di 2.400,000 Euro. Numeri mai visti, tanti tantissimi amanti e non solo delche hanno affollato i 250 eventi distribuiti su dieci giorni, per la maggior parte gratuiti, su dodici diverse location per un totale di ottantasette band in cartellone con quasi seicento musicisti.