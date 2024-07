Migliori cappuccini a Roma | ecco i bar e i caffè dove fare una colazione indimenticabile

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 luglio 2024)trovare 4più buoni della Capitale Nella cultura italiana e, quindi,na laè costituita da una bevanda calda, come, tè o cappuccino, e qualcosa di dolce, come cornetti o biscotti. Ma soprattutto se si è fuori casa, in un bar, tradizionalmente bevande come il cappuccino devono essere rigorosamente bevuti da seduti, con calma, in compagnia o da soli. Infatti le grandi catene che incitano a bere unlungo, di corsa, in un bicchiere di cartone, si allontanano dall’idea classica dell’inizio giornata di unno. Quindigustarsi un ottimo cappuccino in una location perfetta aSant’Eustachio Nei pressi del Pantheon questa caffetteria è celebre per le sue miscele preparate con l’acqua di un antico acquedotto.