Manfredi a Giffoni Next Generation per la presentazione del corto A domani opera dei minori di Nisida

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco di Napoli Gaetanoprotagonista dell’evento speciale diper ladelmetraggio ‘A’ nato dal progetto ‘La voce dei giovani –’, che vede la collaborazione tra Comune di Napoli,Innovation Hub,Experience e l’Istituto penale perdie co-prodotto da Mad Entertainment e Gabbianella. Sul palco con il primo cittadino per raccontare l’entusiasmante percorso di avvicinamento al linguaggio cinematografico e alla scrittura creativa Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo, Paolo Spada, coordinatore Area pedagogica Istituto Penale per Minorenni die il regista Emanuele Vicorito.