L’OMS segnala un aumento dei contagi Covid

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un rapporto allarmante riguardo all’andamento deida-19 a livello globale. Secondo, nelle ultime settimane si è osservato unconsiderevole dei casi, che desta preoccupazione tra gli esperti di salute pubblica e i governi di tutto il mondo.hato che il numero di casi di-19 è aumentato in diverse regioni, con alcune aree che registrano una crescita più marcata. In particolare, l’Asia e l’Europa hanno visto un incremento significativo. Questoè attribuito a vari fattori, tra cui la diffusione di nuove varianti del virus e l’allentamento delle misure di restrizione in molti paesi.