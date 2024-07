La reazione di Trump | Sconfiggere Harris sarà molto più facile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Adesso, Donaldcostretto a fare campagna elettorale e non potrà più giocare a fare la vittima di una persecuzione. A meno che non punti direttamente alle dimissioni del presidente in carica (come hanno già chiesto diversi membri del partito repubblicano, tra cui il presidente della Camera Mike Johnson). Paradossalmente, il ritiro di Joe Biden toglie al tycoon un’arma potentissima. Per quanto negli ultimi giorni,avesse già iniziato a insultare Kamala, dicendo che "quando ride sembra una scema", ora, in qualche modo, cambia tutto anche per lui. Tanto che subito dopo l’annuncio fatto da Biden, il tycoon ha deciso di passare all’attacco. "Batterepiù. Biden verrà ricordato come il peggior presidente Usa della storia". C’è però anche la possibilità che i repubblicani decidano di andare all’affondo totale.