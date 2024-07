La Data di Uscita di Juror No 2 di Clint Eastwood non sarà nel 2025

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il tanto atteso film “No. 2” dipotrebbe non essere considerato per la stagione dei premi del. Clayton Davis di Variety ha recentemente utilizzato i social media per abbassare le aspettative sugli Oscar per questo film, spiegando che non si prevede che “No. 2” venga presentato quest’anno. “No. 2” dipotrebbe saltare la finestra dei premi per ilNon è una questione di mancanza di fiducia nel lavoro di, ma piuttosto della complessità della già fitta programmazione della Warner Bros per la stagione dei premi del. “Ricorda Warner Bros ha Dune: Part Two, Furiosa, Joker 2, Beetlejuice 2 e il Signore degli Anelli animato per i premi. C’è molto da destreggiarsi,” ha scritto Davis.