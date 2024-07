Italia migliore al mondo nel ranking ATP | la top-100 sorride ai tennisti azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024), riferimento mondiale. Non è una novità parlare del Bel Paese come di un movimento in salute per quanto riguarda il tennis maschile. Il successo di Matteo Berrettini a Gstaad ha dato un altro impulso, considerando che per il giocatore romano parliamo del nono successo in carriera a livello ATP e del secondo nel 2024 dopo quello a Marrakech. Un bis anche per quanto riguarda il torneo svizzero, citando l’affermazione di Matteo nel 2018 in Finale contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. E così, il classe ’96 del Bel Paese ha potuto anche fregiarsi di tre atti conclusivi raggiunti sulle tre superficie: Cemento nella Finale del Challenger di Phoenix Erba nella Finale dell’ATP250 di Stoccarda Terra nelle Finali a Marrakech e a Gstaad. Riscontri che certificano l’eclettismo di Berrettini.