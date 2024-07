Inferno di fuoco a Orotelli | 450 ettari in fumo oliveti secolari distrutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Undiha devastato, nel Nuorese, trasformando la serata di ieri in un incubo per la popolazione locale. Le fiamme, alimentate da un forte maestrale, hanno ridotto in ceneree la rigogliosa macchia mediterranea, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e desolazione. La stima iniziale dei danni è allarmante: oltre 450di territorio sono andati bruciati, un colpo durissimo per l’ambiente e l’economia locale. La conta dei danni Sin dalle prime ore dell’incendio, la situazione si è presentata critica. Le operazioni di spegnimento sono state rese estremamente difficili dalla combinazione di vento forte e terreno impervio. La mancanza di adeguate vie di comunicazione ha ulteriormente complicato l’accesso alle aree colpite.