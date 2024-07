Ieri vs oggi | gli hot pants sono di tendenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Hanno l’orlo più succinto del guardaroba e non smettono di far parlare di se dagli anni ’60 ad: gli hotil capo più sovversivo ma al contempo tradizionale dei look estivi. Si distinguono dai classici pantaloncini per il loro taglio sopra la coscia, che li rende particolarmente adatti a climi caldi e situazioni casual. Ma attenti a non sottovalutarli. Nonostante la loro apparente semplicità, gli hotrappresentano una potente dichiarazione di stile, sfidando le norme tradizionali e celebrando la libertà d’espressione.