House Of The Dragon 2×06 il bacio nel finale non era previsto | Ci è venuto naturale

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’episodiodiOf The, analogamente al precedente, si conclude lontano dai campi da battaglia, senza strepiti, ma con una scena intima e soffusa; se sette giorni fa, Rhaenyra e il figlio Jace ritrovavano insperate chances di vittoria nei polverosi archivi Targaryen, da cui estrarre il nome di un possibile cavalcatore di drago, avente anche solo una goccia di sangue nobile, l’episodio andato in onda il 21 luglio si chiude con un appassionatotra due personaggi finora apparentemente legati solo da un rapporto professionale. Attenzione: i paragrafi successivi contengono spoiler, anche foto e video, sull’episodiodiOf The: procedete a vostro rischio.