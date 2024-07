House of the Dragon 2 | gli easter eggs del sesto episodio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024)of the2: tutti glideldella seconda stagione, Reggente. Su Sky e in streaming solo su NOW. Doveva succedere: dopo le forti emozioni della prima metà di stagione,of the2 prende un attimo fiato. Il, Il popolo (Smallfolk in originale), si prende il tempo per dare uno sguardo fuori dalle mura dei castelli e raccontare anche i più umili. È poi l'occasione per fare il punto della situazione per quanto riguarda le risorse dei due schieramenti: i Verdi e i Neri. Se i primi hanno sempre dalla loro il drago più grande e potente, ovvero Vhagar, guidato da Aemond (Ewan Mitchell), hanno però perso Sunfyre. Non solo: il neo Protettore del Reame