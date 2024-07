Gratta e vinci devi arrivare prima di tutti | è questo il segreto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024), in mezzo a tante strategie questa è, senza ombra di dubbio, vincente: undi cui fare tesoro per sempre. Il mondo è bello perché è vario, recita un antico adagio. E in effetti, se ci pensate, è proprio così. È bello che ognuno abbia le proprie abitudini e manie, se no quanto noioso sarebbe?ta stratosferica con uncruciverba – Ilveggente.itInutile arrabbiarsi, quindi, se tante persone non hanno la più pallida idea di cosa sia la puntualità, questa sconosciuta. Le norme di convivenza civile raccomandano di rispettare gli orari e di non fare mai attendere gli altri, ma non, come noto, rispettano il galateo. Questa donna del Missouri, però, sì. Lei fa parte di quella cerchia, assai ristretta, di persone che smuovono le montagne, pur di nonmai in ritardo e di non fare aspettare le persone con cui ha appuntamento.