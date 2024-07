Futuro Figc la mediazione difficile di Gravina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il tavolo della trattativa per disegnare i nuovi assetti del calcio italiano, a tre settimane dall’uscita della nazionale di Spalletti dall’Europeo, ha partorito il topolino di un rinvio. Che si traduce in rottura tra la Federcalcio e la Lega Serie A, ormai su posizioni difficilmente conciliabili se non attraverso uno scontro. La Serie A insegue apertamente un modello di autonomia che ricalchi quello della Premier League, anche se si è accennato pure alla Liga spagnola, e punta in ogni caso a vedersi riconosciuto nell’immediato un peso maggiore all’attuale 12% all’interno del Consiglio federale. Quanto maggiore? La linea di non ritorno è che l’area dei professionisti, che comprende anche Serie B e Lega Pro, debba arrivare al 50% complessivo e che al suo interno la A che è la locomotiva del sistema, sia predominante.