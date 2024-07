Fognini-Van Assche ATP Umag 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Domani, martedì 23 luglio, Fabioesordirà nel Croatia Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor dio, in Croazia: l’azzurro sarà opposto nel match del primo turno al transalpino Luca Van. Il match sarà il primo ina partire dalle ore 16.30 e si giocherà al Goran Ivanisevic Stadion, il campo principale. Si tratterà del secondo incrocio tra i due: nell’unico precedente, giocato pochi giorni fa,si impose in tre set nel primo turno di Wimbledon con lo score di 6-1 6-3 7-5.